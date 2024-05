Torna il Treviso Ostiglia Fest: il festival più "lungo" d'Italia. Musica, sapori, natura: 100 proposte da venerdì a domenica

TREVISO - Torna il Treviso Ostiglia Fest, il festival più "lungo" d'Italia: si snoderà anche quest'anno lungo i 70 chilometri della celebre pista ciclabile che unisce Treviso, Padova e Vicenza. Musica, sapori, teatro e natura sono gli ingredienti attraverso cui scoprire il territorio percorrendo la vecchia linea ferroviaria. Oltre 100 le attività proposte da venerdì 3 maggio a domenica 5. Ogni giorno le realtà locali prendono il palcoscenico, offrendo visite speciali ed esperienze che mettono in luce le peculiarità del territorio e della ciclabile.

Da est a ovest, il Treviso Ostiglia Fest può essere vissuto in molti modi diversi: esplorando le oasi naturalistiche, assaporando i prodotti locali nelle numerose aziende agricole, immergendosi nella storia e nelle tradizioni grazie ai musei e alle ville venete lungo il percorso.

Con oltre 100 contenuti diversi, adatti a tutti i gusti e le età, il Treviso Ostiglia Fest è un'esperienza su misura per giovani, famiglie e appassionati di cicloturismo. Ognuno potrà vivere il festival al suo ritmo, partendo da un evento o esplorando il percorso nel suo complesso. Il programma completo è visibile al sito: https://www.ciclabile-treviso-ostiglia.it/fest.

Per alcuni eventi è necessaria la prenotazione.

Eventi nel distretto di Treviso:

NOMAD HOSTEL (Treviso):

Aperto tutti i giorni durante il Fest.

Affitto barbecue per gruppi, servizio di food e bevande dal chiosco.

Zona verde con giochi (calcio, campo da volley, ping pong, ecc.) e area chill.

Sabato 4 maggio: Concerto di musica dal vivo alle 21.

Lezioni di Hatha Yoga venerdì, sabato e domenica sul prato all'aperto.

OPENDREAM (Quinto di Treviso):

Venerdì 3 maggio ore 18:00: Visita guidata dell’ex fabbrica Pagnossin.

Sabato 4 maggio: "Fantic social ride", cicloescursione con partenza e arrivo allo store Fantic. Truck food con animazione musicale.

CASELLO 104 (Morgano):

Bancarelle di specialità prodotti locali, birra artigianale del birrificio Morgana, gelato artigianale, panini caldi e freddi, artisti locali che producono spillette e adesivi con foto istantanee.

Sabato 4 maggio: Concerto live dalle ore 18 del gruppo "Less is more".