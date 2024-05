Susegana. Auto si infila sotto al camion: conducente ferito e traffico in tilt

SUSEGANA (TREVISO) - Incidente spettacolare a Colfosco di Susegana: un suv finisce sotto a un camion. All'automobilista è andata di lusso: è finito al pronto soccorso con ferite lievi. Ben più pesanti, invece le ripercussioni sulla viabilità di via Mercatelli, la strada che collega Susegana a Pieve di Soligo: strada chiusa e traffico in tilt.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 10, per cause ancora al vaglio della polizia locale. La vettura si è infilata sul lato sinistro del mezzo pesante, che dopo l'impatto è finito nel fosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano con l'autogrù per rimuovere l'autoarticolato.

Il ferito è stato portato al pronto soccorso in ambulanza.