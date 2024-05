Arriva il Giro, strade chiuse e uscita anticipata dalle scuole

TREVISO - Il 23 maggio prossimo Treviso torna a tingersi di rosa. Transita la tappa numero 18 del Giro d’Italia. E se da un lato c’è la festa anche nel capoluogo della Marca, dall’altro ci saranno la chiusura delle strade e l’uscita anticipata dalle scuole. Nella tappa Fiera di Primiero - Padova di 178 chilometri il Giro d’Italia entrerà in provincia dalla Destra Piave al ponte di Fener per raggiungere il comune di Valdobbiadene transitando poi per Guia, Col San Martino, Sernaglia della Battaglia, Falzè di Piave, Ponte della Priula, Spresiano, Villorba e Treviso da viale della Repubblica (Strada Ovest) e Via Noalese in direzione Padova. Strada Ovest dove è posto l’Intergiro, nei pressi della Pinarello, sarà quindi interdetta alla circolazione dalle 13 sino alle 16 circa. Per la scuola media Serena l’uscita è anticipata alle 11,45 anziché alle 13,35. Il giorno prima, il 22 maggio da Valdobbiadene invece partirà la tappa di 68 chilometri, Valdobbiadene - Passo del Bricon del Giro E numero 17, ovvero il Giro d’Italia dei cicloamatori su bici elettriche. Il giorno successivo il Giro E partirà da San Biagio di Callalta con la frazione numero 18, di 78 chilometri con arrivo a Padova. La tappa del Giro E transiterà per Olmi, poi Lanzago e Fiera entrando nel Put in Viale Nino Bixio, Viale Cairoli e Viale Montegrappa per poi innestarsi sul tracciato del Giro professionisti lungo la Noalese a Quinto e Zero Branco alle 15,30. Tornando ai professionisti, la penultima tappa, la numero 20 di sabato 25 maggio, quella con la doppia scalata a Monte Grappa, partirà dall’Alpago per arrivare a Bassano del Grappa. Il transito nella Marca avverrà dalla Sella Fadalto proseguendo per Vittorio Veneto, Revine, Tarzo, il Muro di Cà del Poggio, Refrontolo, Pieve di Soligo, nuovamente Sernaglia della Battaglia, il Ponte di Vidor, Crocetta del Montello, Cornuda, Pederobba, Possagno, Crespano, Semonzo.