MONFUMO (TREVISO) - A Monfumo è stato soccorsa una persona rimasta intrappolata in un'auto: la strada si è trasformata improvvisamente in un enorme fiume. Sottopassaggi allagati in tutta la castellana. Ad Asolo una frana ha isolato undici famiglia in via Vallorgana. Sempre ad Asolo un'auto è finita nel canale: l'automobilista fortunatamente in salvo. Oltre quaranta abitazioni allagate.