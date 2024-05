PEDEROBBA (TREVISO) – La pioggia ha sferzato la Marca, ieri. Anche se non con conseguenze devastanti come è successo nella bassa padovana e nel vicentino. Qualche danno, però, lo ha causato anche nel trevigiano. Il caso più eclatante, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, si è verificato ieri pomeriggio a Onigo di Pederobba. Una Seat Ibiza stava percorrendo via Boschi, a Onigo appunto, quando è stata centrata da un albero che è collassato sul tettuccio della vettura, sradicato probabilmente dalla pioggia.

L’INTERVENTO

Fortunatamente il conducente è uscito dal mezzo autonomamente e ha dato l’allarme, avvertendo i Vigili del fuoco. Sul posto è giunta una squadra dal distaccamento di Montebelluna, che ha messo in sicurezza il tratto stradale, rimuovendo il grosso tronco che ha ceduto. Mentre il carro attrezzi ha prelevato l’auto che è risultata pesantemente danneggiata dall’urto con la pianta. Del tutto illeso l’automobilista che ha ringraziato la sua buona stella e si è rammaricato, ovviamente, per le condizioni della Seat. I Vigili del fuoco hanno fatto anche un altro intervento a Gorgo al Monticano per un palo della luce sradicato dal forte vento.

IL BOLLETTINO

Secondo il bollettino dell’Arpav la zona maggiormente battuta ieri è stato il Comune di Fregona e soprattutto il Cansiglio dove sono caduti 61 millimetri di pioggia e comunque tutta la zona Pedemontana che ha registrato 48-46 millimetri di pioggia tra Combai e Valdobbiadene. Ma il peggio è atteso per la giornata odierna. La Protezione civile del Veneto ha prolungato l'avviso di criticità idrogeologica ed idraulica fino alle ore 14 di domani. Nella giornata odierna, dopo una temporanea attenuazione e diradamento delle precipitazioni nella mattinata, nella seconda parte della giornata probabile ripresa dell'instabilità fino a tempo perturbato con precipitazioni diffuse con rovesci e temporali. Possibili temporali intensi tra Prealpi e pianura, non esclusi localmente anche persistenti specie su pianura centro-orientale con quantitativi puntuali anche abbondanti. Nei bacini Sile, Livenza, Lemene e Tagliamento il rischio idraulico ordinario sarà in vigore già dalle ore 8 di oggi.