Piove sul bagnato. Ed è proprio il caso di dirlo letteralmente, perché dopo le piogge dei giorni scorsi che hanno creato allagamenti in particolare in provincia di Udine e Pordenone, oltre a nuovi smottamenti in un territorio già fragile, il maltempo continuerà a colpire ancora una larga fetta del Friuli Venezia Giulia. Il giorno peggiore sarà quello di oggi, quando la perturbazione colpirà in pieno sempre gli stessi territori della scorsa settimana, ma pioggia, seppur meno violenta è prevista dall'Osmer Fvg almeno sino a giovedì prossimo.



LA SITUAZIONE

Secondo i modelli previsionali dell'Arpa che li ha immediatamente fatti arrivare alla Protezione civile, la quantità di acqua che potrebbe cadere oggi si assesterà intorno ai 100 millilitri per litro. Si tratta senza dubbio di precipitazioni violente, ma non eccezionali. In ogni caso la Protezione civile ha esteso un allerta giallo per la giornata di oggi. Questo, almeno a fronte delle previsioni dell'ultima ora. Uno dei problemi importanti è che la pioggia cadrà su un territorio già imbombato di acqua a fronte del fatto che le scorse precipitazioni che hanno fatto decisamente tanti danni in Veneto e Lombardia, molti meno in regione, si erano assestate sui 200 millilitri ogni metro cubo.



LE PROBLEMATICHE

Come era già accaduto la scorsa settimana anche per questa perturbazione le zone che saranno maggiormente interessate sono quelle del Pordenonese, compresa la città, l'azzanese, il sanvitese e la parte montana del Friuli Occidentale e la pianura friulana dove potrebbero concentrarsi i fenomeni maggiori. Secondo i dati in possesso della protezione civile, in ogni caso, il rischio maggiore, come già accaduto nei giorni scorsi è quello di avere una serie di allagamenti che interesseranno scantinati, strade e alcuni primi piani di abitazioni legati alla grande quantità d'acqua che cadrà nello spazio di poco tempo impedendo, di fatto, l'assorbimento da parte delle reti fognarie. Stessa problematica pure in provincia di Pordenone. In più potrebbero verificarsi chiusure, seppur temporanee di strade per allagamenti della carreggiata (sopratutto nel pomeriggio) con la necessità, inoltre, di bloccare il traffico per questioni di sicurezza. Avranno difficoltà a defluire anche i canali di scolo e i fossi. Non ci dovrebbero essere, invece, problemi particolari per il corso dei fiumi principali che pur ancora carichi d'acqua, hanno comunque già fatto defluire una buona parte del carico. Molto, comunque, dipenderà da due fattori: il carico di pioggia che cadrà in montagna e se ci sarà da parte dei bacini, in particolare quelli pordenonesi, la necessità di sversare maggiori carichi d'acqua. Secondo alcune stime a Ravedis dovrebbero esserci ancora 14 milioni di metri cubi disponibili prima di arrivare a una situazione di allarme.



GLI SMOTTAMENTI

Discorso diverso per le frante e gli smottamenti che potrebbero avvenire a fronte del carico d'acqua che si andrà ad accumulare a quella già caduta nei giorni scorsi. Restano costantemente monitorate le frane già in corso e che potrebbero avere una evoluzione con l'acqua che cadrà, mentre non è possibile fare delle previsioni per il resto. Di sicuro sorvegliata speciale sarà la strada interessata nei prossimi giorni dal passaggio del Giro d'Italia che la settimana scorsa è stata invasa da due massi caduti dal costone. I lavori per liberarla sono già stati avviati, ma a fronte del maltempo di oggi ci sarà attesa per capire se potranno avverarsi nuove situazioni di difficoltà. Incertezza anche nella montagna pordenonese, interessata domenica scorsa da una smottamento che hanno fuorigioco la strada che da Claut porta al rifugio Pussa, bloccando l'accesso a uno dei posti tra i più frequentati agli escursionisti in val Settimana. Non è da escludere, però, che nei prossimi giorni il territorio possa pagare il conto di queste nuove piogge, magari con altri smottamenti. Non a caso è già stato messo in allarme il parco delle Dolomiti, zona di massimo turismo estivo.