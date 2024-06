Incidente tra due auto e un camion a Tezze sul Brenta, feriti un ragazzo di 23 anni e una donna di 31

TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Incidente tra due auto e un camion a Tezze sul Brenta, due persone sono rimaste ferite. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14.30 di oggi, 10 giugno, lungo la SP54 in via Villa: per cause da chiarire due auto e un camion si sono scontrati.

I vigili del fuoco accorsi da Bassano del Grappa hanno messo in sicurezza i mezzi e aiutato i sanitari del Suem a soccorrere i due feriti: si tratta di una donna di 31 anni e un ragazzo di 23. Illeso l'autista del camion. I feriti sono stati portati in ospedale mentre la polizia locale deviava il traffico. Le operazioni sono terminate nel giro di un'ora.