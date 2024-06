PADOVA - L’esplosione di Fratelli d’Italia avvenuta alle politiche del 2022 si propaga. La vittima è la Lega mentre il Pd riesce ad erigere una diga sufficiente a resistere. Anzi: in città aumenta di un punto il primato dal partito della Meloni. Degli altri la vera sorpresa è Alleanza Verdi Sinistra non tanto per il voto nel capoluogo che gode di un substrato di anni, ma quanto in provincia. Male Azione che non riesce a doppiare la performance che aveva avuto presentandosi per la prima volta alle comunali del 2022 ottenendo il 12,6 per cento. Il risultato è dimezzato.