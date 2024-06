ROVIGO - Non bastava la fatale maledizione di Palazzo Nodari, quel misterioso castigo che sembra toccare in sorte a chiunque venga eletto sindaco, costretto ogni volta alla conclusione anticipata del suo mandato. Sulle elezioni comunali di Rovigo, in questa tornata si è aggiunta anche la grana di uno spoglio straordinariamente lento: dopo quattro ore, era stato scrutinato appena un quinto delle 55 sezioni; quando ormai calava il buio, mancava ancora il riscontro relativo a un terzo delle 25.584 schede. Una flemma che ha reso ancora più estenuante l’attesa di un esito rimasto incerto per buona parte della giornata, in bilico com’è stato per ore fra la vittoria già al primo turno di Valeria Cittadin del centrodestra e il ballottaggio con l’ex primo cittadino di centrosinistra (ma indipendente e poi scaricato) Edoardo Gaffeo. Finché a notte fonda è stato chiaro che, per un soffio da zero virgola, il verdetto è rinviato a domenica 23 e lunedì 24 giugno: il capoluogo del Polesine sarà amministrato dalla prima donna della sua storia, o tornerà sotto la guida del suo ultimo dimissionario?

Rovigo cambia colore politico

Per il momento, i numeri dicono che la duplice tornata elettorale ha cambiato il colore politico di Rovigo. Intesa come provincia, si tratta dell’area che nella circoscrizione Nordest alle Europee ha visto il consenso più alto di Fratelli d’Italia e cioè il 40,5% dei voti, dopo che per decenni il Polesine era stato insieme a Venezia una delle roccaforti “rosse” del Veneto. Anche in città il partito di Giorgia Meloni ha riscosso un lusinghiero 36,5%. I risultati delle Comunali hanno segnato per Fdi un dato dimezzato rispetto a quello provinciale, pari al 20,3%, che però sommato al 10,3% della Lega e al 6,7% di Forza Italia, nonché al 12,4% della lista Cittadin Sindaco e all’1,1% di Azione, disegna più di mezza città con un orientamento di centrodestra.

Il voto disgiunto

Evidentemente però c’è stata una certa quota di voto disgiunto, poiché il risultato personale dell’aspirante prima cittadina è stato un po’ inferiore, continuando ad ondeggiare al di sotto e al di sopra dell’asticella che separa il successo al primo turno dal rinvio al ballottaggio. Osservava nel pomeriggio, al microfono di TeleChiara, una vecchia conoscenza del centrodestra polesano qual è Renzo Marangon, ex assessore regionale forzista e già sindaco democristiano di Rovigo (per pochi mesi, come da tradizione della casa...), nel trapasso dalla Prima alla Seconda Repubblica: «I primi segnali sono lusinghieri per Valeria, ma siamo solo all’inizio dello scrutinio, per cui qualsiasi previsione può essere smentita. Siamo attorno al 50%, che oscilla però ora verso il 51% o ora verso il 49% a seconda del seggio. Questo vuol dire che la forbice è molto stretta».

Scarto risicato

Ben inteso, non la forchetta rispetto a Gaffeo, rimasta sempre e comunque ampia una ventina di punti percentuali: a mantenersi risicato è stato lo scarto della prestazione di Cittadin rispetto alla soglia di separazione fra primo e secondo turno, fissata per i Comuni con più di 15.000 abitanti. In un’elezione che ha registrato un nuovo calo dell’affluenza, scesa al 60,55% dal 68,41% delle Amministrative 2019 (e dal 61,69% delle Europee 2024), alla fine i risultati sono questi. La portacolori del centrodestra unito (e allargato al partito di Carlo Calenda) andrà al ballottaggio con il 49,22%. A sfidarla sarà Gaffeo, alfiere delle liste Perché Cresca Felice, Forum dei Cittadini e Movimento 5 Stelle, con il 28,24%. Di fatto la gara è stata monopolizzata dalla sindacalista e dal professore, riservando solo le briciole agli altri quattro, i cui bottini di preferenze potrebbero però tornare utili in vista di eventuali intese più o meno formalizzate. Palmiro Franco Tosini, candidato del centrosinistra con Partito Democratico e Democratica Inclusiva, ha raccolto l’8,25%. Federico Frigato ha ottenuto il 6,33% con Rovigo Si Ama. Ezio Conchi non è andato oltre il 4,01% con Cambia Rovigo. Antonio Rossini, con Noi Per Rovigo e Alleanza Dei Moderati, si è fermato al 3,95%. Cifre che, quando ormai si intravvedeva la mezzanotte, ancora dondolavano attorno a qualche decimale, a causa dell’ennesimo riconteggio effettuato nell’ultima sezione che ancora mancava all’appello per poter stilare il verbale definitivo della due-giorni.