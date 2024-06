Previsioni meteo in Veneto, nuova ondata di maltempo in arrivo: acquazzoni anche di forte intensità. Le zone interessate. Una perturbazione di origine atlantica si sta spostando rapidamente dalla penisola iberica verso l'Italia settentrionale provocando un aumento dell'instabilità nella giornata di domani, domenica 9 giugno, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni è stata emessa per domani allerta gialla su diverse regioni del nord tra cui il Veneto.

METEO DOMENICA 9 GIUGNO

Secondo il sito dell'Arpav Veneto, dal pomeriggio di domenica 9 giugno, è previsto un passaggio di una perturbazione atlantica che porta all'instaurarsi di un flusso di correnti più umide da sud-ovest.

Il tempo diventerà instabile con piogge sparse, più probabili in montagna, da domenica fino a parte della prossima settimana.

Sono previste precipitazioni locali con piogge o rovesci e qualche temporale sulle zone montane e pedemontane. Possibili precipitazioni sulla pianura interna e fenomeni quasi assenti sulle zone costiere. Non sono escluse piogge forti sulle zone montane.