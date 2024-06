Maltempo in Friuli, alberi caduti e allagamenti: già decine gli interventi dei Vigili del fuoco

Allagamenti in casa, smottamenti e dissesti statici: sono i danni del maltempo che si sta abbattendo in queste ore nella nostra regione, colpendo la fascia pedemontana della provincia di Pordenone e in particolar modo il comune di Maniago. Già numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco, che stanno operando con diverse squadre. Per far fronte all'emergenza è stato raddoppiato il dispositivo di soccorso. Più di una trentina gli interventi in coda.

Disagi e danni anche in provincia di Udine, provocati - nella maggior parte - dalla caduta di alberi sulla strada. Sono state registrate richieste di intervento a San Daniele, Pozzuolo, Fagagna, Pagnacco, Tavagnacco, Povoletto, Tarcento, Campoformido e Udine.