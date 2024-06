PORDENONE - Un altro ribasso, con la cifra che questa volta è scesa al di sotto del milione e mezzo di euro. E una nuova data, quella del 24 luglio prossimo. L'ultimo tentativo, infatti, è andato ancora una volta a vuoto. Non c'è pace per il capannone di via Prasecco che un tempo ospitava il bowling e anche un negozio di elettronica. La procedura figlia della liquidazione giudiziale Edilnaonis non si è ancora trasformata in una vendita all'asta e il "casermone" con la grande facciata in vetro rimane ancora cattedrale nel deserto. Nel dettaglio, il capannone è grande 735 metri quadrati e riporta un costo al metro quadro vicino ai duemila euro.

IL PERCORSO

Un tempo il "casermone" era noto come il centro commerciale "Sintesi". Nato a breve distanza dal suo "gemello", cioè il Meduna che è in attività ancora oggi, ha passato diverse stagioni. Alcune di successo, altre decisamente meno. Il primo grande marchio ad aver messo la sua insegna sulla grande vetrata era stato quello di Trony, gigante della tecnologia e dell'elettronica dei primi anni Duemila. Nel 2013, però, un addio improvviso. Nel frattempo aveva trovato posto una sala da bowling.

Proprio in quegli anni, poi, la decisione della proprietà di svoltare verso il mondo dedicato ai bambini e al loro divertimento. Una zona per le famiglie e i più piccoli. Questo doveva diventare il centro commerciale di via Prasecco con affaccio sulla Pontebbana. Resisteva allora anche l'Oviesse, affiancato poi dall'avventura targata Toys Center.

Un "viaggio" terminato però bruscamente nel 2018, solo quattro anni più tardi, con la chiusura definitiva del negozio e il mantenimento di un solo punto vendita del marchio, ma in Veneto e non a Pordenone. Poi il declino e adesso i ripetuti tentativi di vendita all'asta, con il prossimo appuntamento fissato per la seconda metà di luglio.

IL CONTESTO

Se qualcuno pensa che la crisi endemica del commercio tocchi solamente i centri storici delle città - Pordenone inclusa, nonostante abbia dati migliori rispetto a quelli di altri capoluoghi di provincia -, si sbaglia di grosso. Non si assiste solamente alla vendita di piccoli o grandi spazi incastonati tra i palazzi ottocenteschi della Contrada. Anche i centri commerciali non sembrano più vivere quell'età dell'oro che aveva contribuito al loro sviluppo spesso incontrastato e - pareva - incontrastabile. Sfogliando i più popolari portali di annunci in rete, infatti, ci si accorge ad esempio come all'interno del centro commerciale Meduna di Pordenone non siano pochi i locali in vendita oppure finiti all'asta. Prezzi che non sono per così dire per tutte le tasche. Si va da meno di 100mila euro fino a degli spazi più ampi che arrivano a costare anche il triplo se non di più. Una situazione generalizzata che contiene al suo interno delle particolarità, come accade sempre in questi casi. Ma è comunque un segnale.

Il locale più costoso è quello che corrisponde a un negozio al primo piano di via Musile, quindi proprio all'interno del centro commerciale Meduna. Valore di vendita, 300mila euro.