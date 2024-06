Si indaga per omicidio colposo sulla tragedia del fiume Natisone. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo contro ignoti. «Saranno condotti tutti gli accertamenti del caso per verificare se i soccorsi sono stati tempestivi - ha spiegato il pm -. Sia il discorso dell’elicottero utilizzato sia la cartellonistica che avvisa del divieto di balneazione e del pericolo di annegamento, sia soprattutto le tempistiche dal primo allarme all’arrivo dei soccorritori». Ma chi ha la posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere? Il parere dell'avvocato penalista Guido Stampanoni Bassi.

Natisone, scambi di accuse: dal proprietario della casa (dove sono i cartelli rotti di accesso al fiume) ai soccorsi

Chi potrebbe essere chiamato a rispondere?

I cd. “garanti”, ossia quei soggetti sui quali ricadeva l’obbligo giuridico di impedire l’evento che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 40, comma 2, del codice penale, consente di imputare loro le eventuali conseguenze lesive della calamità naturale.

Quali sono i criteri fondamentali?

Un tema cruciale è spesso quello della "prevedibilità" dell’evento naturale (si pensi ad alluvioni, valanghe ecc…) e, a tal proposito, la giurisprudenza valorizza quelli che vengono chiamati i cd. “signa facti”, ossia gli elementi idonei a mettere in allarme circa una situazione di potenziale pericolo per la collettività, soprattutto laddove - come spesso accade in questi casi - sulla pericolosità della condotta non vi sia pieno consenso della comunità scientifica.

Ci sono casi recenti?

Tra le più recenti sentenze che si sono occupate di queste tematiche, si veda la sentenza emessa in grado di appello nel caso della tragedia dell’Hotel Rigopiano, nella quale i giudici si sono soffermati sulla nozione di “prevedibilità” in relazione, in particolare, al "peso" che possono avere gli eventi del passato (si pensi, ad esempio, a statistiche che dovessero dimostrare che eventi del genere non si erano mai verificati in passato o, quantomeno, che non si erano mai verificati con quell’intensità).

Quando può essere prevedibile?

Il giudizio sulla prevedibilità di un evento - ha affermato la Corte di Appello nel caso Rigopiano (richiamando sentenze della Cassazione relative ad altri disastri naturali) - non potrà basarsi esclusivamente su quanto avvenuto in passato perché non si potrà ignorare l'esistenza di una possibilità di evoluzione del fenomeno e, anzi, si dovrà ipotizzare la più distruttiva ipotesi che possa verificarsi o che il fenomeno disastroso possa comportare.

Un eventuale rischio della zona come incide?

Se, ad esempio, è noto che un territorio ha caratteristiche di rischio sismico elevato (ma lo stesso vale anche per gli altri rischi che possono caratterizzare una qualsiasi zona, come ad esempio anche un fiume), non sarà sufficiente, nella valutazione della prevedibilità di eventi dannosi, riferirsi ai terremoti verificatisi in passato, dovendosi fare riferimento alla possibilità che se ne verifichino di più devastanti.

Come si può escludere la responsabilità?

Il fatto, poi, che gli strumenti scientifici non siano ancora disponibili oppure in grado di prevedere con certezza gli eventi dannosi - afferma la giurisprudenza - non rappresenta affatto una giustificazione, perché se di un fenomeno naturale (o anche cagionato dall’uomo) non si conoscono le caratteristiche fondamentali (cause, possibilità di evoluzione, effetti possibili), la cautela che occorre usare nell’affrontarlo per eliminarne o ridurne le conseguenze deve essere ancora maggiore (proprio perché non si possono escludere gli effetti maggiormente distruttivi).

E sui soccorsi?

Per lo stesso motivo, qualora dovessero emergere evidenze di condotte negligenti per quanto attiene alla gestione della fase dei soccorsi, anche in questo caso potrebbero profilarsi in astratto profili di responsabilità colposa.

Per quanto riguarda, invece, manutenzione del fiume e segnali?

È difficile, per il momento, entrare in tematiche più specifiche quali quelle relativa al divieto di accesso al fiume o a possibili responsabilità legate alla scarsa manutenzione della vegetazione. Di certo vi è che la magistratura accerterà tutte le eventuali responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, nei confronti dei quali ricadevano obblighi relativi alla gestione della sicurezza del fiume o che, comunque, siano intervenuti (o non siano intervenuti) in relazione agli eventi che si sono verificati.