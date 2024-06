Udinese calcio, Gino Pozzo ha scelto Kosta Runjaic. Ecco chi è il nuovo allenatore

UDINE - L’Udinese sta per svoltare verso un allenatore straniero. E il nome è quello di Kosta Runjaic.

Tedesco, è reduce dall’esperienza al Legia Varsavia, in Polonia. Proprio con la squadra della capitale polacca ha disputato l’ultima edizione della Conference League. Nel 2023 ha vinto la Supercoppa in Polonia.

Chi è Kosta Runjaic

Origine nettamente croata (il cognome non mente), Kosta Runjaic è nato in Austria ma è di nazionalità tedesca. La famiglia Pozzo ha scelto lui e al suo fianco dovrebbe esserci anche Inler, altra vecchia conoscenza dell’ambiente bianconero.

Kosta Runjaic è nato nel 1971 e ha avuto esperienze formative anche con il Barcellona. Ma è stato con il Darmstad, in terza divisione tedesca, che è iniziata la sua scalata nel calcio che conta. Subito la promozione in Seconda divisione, in Germania. Gioca un calcio moderno ed è conosciuto per saper valorizzare i giovani che ha a disposizione.