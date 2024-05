Maltempo in arrivo: in Fvg scatta l'allerta arancione. Piogge e temporali intensi su pianura e Prealpi Carniche

A fronte delle intense precipitazioni previste nelle prossime ore in Friuli Venezia Giulia, la Protezione civile dirama l'allerta meteo in tutta la regione valida dalla mezzanotte del 16 maggio a mezzogiorno del giorno dopo, venerdì 17.

Dodici ore che vedranno la nostra regione attraversata da una depressione atlantica proveniente da ovest e che attiverà un flusso di correnti meridionali umide e instabili per tutta la giornata di giovedì.

Allerta maltempo

Nella zona della pianura pordenonese, udinese e nella costa le piogge saranno particolarmente intense, oltre che accompagnate da temporali localmente forti. Allerta arancione per queste aree, dove le piogge temporalesche potrebbero comportare diffuse situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano con l'innalzamento dei corsi d'acqua in pianura e nei bacini del Livenza, del Lemene, dell'Isonzo e del Tagliamento. Allerta meteo di colore giallo invece per la zona montuosa delle Prealpi e quella triestina, dove la criticità idrogeologica non dovrebbe provocare particolari disagi. Non si escludono fenomeni di instabilità per pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse a colpi di vento durante i temporali.

Le previsioni per domani

Nella notte e al mattino possibili piogge stazionarie anche temporalesche, intense o molto intense, specie su pianura pordenonese, udinese e Prealpi Carniche. Le piogge temporalesche continueranno più attenuate e intermittenti durante il corso della giornata ma saranno in nuova intensificazione dal tardo pomeriggio e fino alla notte, quando saranno possibili temporali localmente anche forti, più probabili su pianura, costa e Prealpi.