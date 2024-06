Incidente a Trevignano: frontale auto-furgone, un ferito grave. Conducente intrappolato in auto: estratto dai pompieri e ricoverato

TREVIGNANO (TREVISO) - Frontale tra un'auto e un furgone: ferito il conducente della vettura. L'uomo, rimasto intrappolato dentro la vettura, è stato estratto dai vigili dei fuoco e trasportato all'ospedale. L'incidente è avvenuto stamattina, 10 giugno, poco dopo le 10.30 in via Sant'Elena, a Trevignano.

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, i due veicoli si sono scontrati frontalmente: l'impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il conducente della macchina. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. Il Suem 118 aveva fatto decollare anche l'elisoccorso perché in un primo momento le condizioni del ferito sembravano ben più gravi. Poi invece l'intervento è stato annullato: l'elicottero è tornato alla base vuoto, mentre il conducente ha raggiunto l'ospedale in ambulanza, dopo aver ricevuto sul posto le prime cure.

Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della compagnia di Montebelluna, che ora dovranno accertare cause e responsabilità del sinistro. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità.