UDINE - Un violento nubifragio e una tromba d’aria nelle scorse ore a Udine ha provocato ingenti danni. Decine di alberi sradicati e strade allagate hanno reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Tante le richieste di soccorso ricevute dai pompieri. Per far fronte alla situazione il Comune ha attivato i suoi uffici oltre che la Polizia locale e la Protezione civile per la rimozione di alberi e rami.