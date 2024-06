Noventa Vicentina. Albero cade, travolge un palo del telefono e si conficca nel parabrezza di un'auto

NOVENTA VICENTINA (VICENZA) - Nella serata di lunedì 10 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fontana a Noventa Vicentina per la caduta di un grosso albero che a sua volta ha divelto anche un palo del telefono e la linea telefonica. Nessuna persona è rimasta ferita, danneggiata un’auto.

I vigili del fuoco arrivati da Lonigo hanno tagliato l’albero probabilmente caduto per le forti piogge di questi giorni, liberando la strada completamente bloccata dalla pianta. Danneggiata un’auto dal palo telefonico che cadendo ha sfondato il parabrezza. Sul posto la polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.