PORTOGRUARO - Sarà ballottaggio tra Luigi Toffolo e Antonio Bertoncello. Come nel 2020, sarà di nuovo una sfida tutta al maschile nella città attraversata dal Lemene, che da quasi un anno e mezzo si trova commissariata. Il prossimo 23 e 24 giugno si contenderanno infatti la fascia di sindaco l’ex primo cittadino Antonio Bertoncello, classe 1947, presidente della Fondazione Santo Stefano Onlus, sostenuto da sei liste di centrosinistra, e il medico di medicina generale, Luigi Toffolo, 68 anni, già assessore ai Servizi sociali nella consiliatura Senatore, espressione di cinque liste di centrodestra.

IL BALLOTTAGGIO

In un Comune con più di 15mila abitanti che vede sfidarsi quattro candidati era scontata la necessità di un secondo turno di votazioni ma mai come in questa tornata elettorale la partita era considerata apertissima. Non solo per le vicissitudini del Comune, commissariato appunto da oltre un anno, dove si è sentita la mancanza di una chiara guida politica e dove si toccano con mano i limiti di una gestione commissariale, ma anche per altri fattori legati in particolare alla composizione delle liste. Già dopo le prime sezioni scrutinate è tuttavia emerso con evidenza il vantaggio di Toffolo sugli avversari. Verso le ore 18 i dati che affluivano nelle sedi dei partiti prima ancora di essere pubblicati sui vari siti istituzionale avevano chiarito che al secondo turno sarebbero andati gli esponenti dei partiti “tradizonali”: Partito Democratico, Azione, Sinistra Italiana - Verdi con le civiche “Portogruaro per il Bene Comune”, “Lista civica per Portogruaro” e “Cittadini per Portogruaro” da una parte e Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia con le civiche “Impegno e Serietà” e “Porto Futura” dall’altra. Il centrodestra ha potuto godere del traino delle votazioni per le elezioni europee, che anche a Portogruaro, così come nel resto del Veneto, hanno consegnato un risultato schiacciante a favore di Fratelli d'Italia e della Lega.

Le operazioni di voto si erano svolte senza particolari problemi. Lo scrutinio, come accade spesso a Portogruaro, è invece andato molto a rilento, tanto che alle 21, dopo ben 7 ore, alcune sezioni non avevano ancora inviato i dati definitivi all’ufficio elettorale, ritandando di molto i conteggi definitivi. Ad operazioni concluse il dato emerso sin dal primo pomeriggio è stato comunque confermato. l candidato del centrodestra Luigi Toffolo ha conquistato complessivamente il 38,89 per cento dei consensi mentre Antonio Bertoncello per il centrosinistra il 31,84 per cento. Solo terza la candidata di centro, l’ex deputata Sara Moretto, che era appoggiata dalle liste “Insieme per Sara Moretto Sindaca”, “UniAmo Portogruaro”, “Progetto Futuro” e “Portogruaro riparte” e che si è fermata al 23,61 per cento. Non è invece riuscita a convincere gli elettori la candidata della “Città del Lemene”, Alida Manzato, che ha ottenuto alla fine il 4,66 per cento dei voti. Guardando alla sezioni, Toffolo ha primeggiato in quasi tutte le 27 sezioni della città, ad eccezione del seggio 16 di via Livenza, dove ha vinto Bertoncello per cinque voti; della sezione 18 di via Magellano, nel quartiere di San Nicolò, dove entrambi i candidati hanno ottenuto un parimerito a 190 voti; della sezione 21 di Summaga e 22 di Pradipozzo dove ha invece sfondato Sara Moretto, ottenendo rispettivamente 195 e 250 voti, e a Lison, conquistata da Alida Manzato. La città dovrà ora affrontare altri 15 giorni di campagna elettorale, e solo il 24 giugno potrà finalmente sapere chi sarà il nuovo sindaco.