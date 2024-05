Maltempo, violento temporale allaga le strade nella Bassa padovana: abbattuti anche rami di alberi

BASSA PADOVANA - Un forte temporale si è abbattuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 15 maggio, nella Bassa Padovana. A partire dalle 11.30, un sistema temporalesco che si era sviluppato nelle zone di Lendinara e Badia Polesine si è spostato verso nord e ha provocato intensi rovesci.

La pioggia è caduta abbondantemente in prevalenza nel montagnanese. La situazione più critica si è registrata tra Borgo Veneto e Montagnana, dove si riscontrano allagamenti a strade e campagne su tutto il territorio comunale. Alcune vie di comunicazione sono impercorribili. Criticità anche a Casale di Scodosia: via Castagna e via Altaura si sono allagate. Sotto acqua anche la centrale via Campolongo, nei pressi della caserma dei carabinieri. A Ospedaletto Euganeo, invece, sono caduti i rami di un antico cedro libanese che da anni adornava la piazza municipale.

Nessun danno a persone o cose.