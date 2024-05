PADOVA - Dopo quasi due anni di dibattito, questa notte poco dopo le 3.30 il consiglio comunale di Padova ha dato il via libera al progetto del nuovo centro logistico che il gruppo Alì vuole realizzare in zona industriale. La delibera è passata con 15 voti favorevoli e 12 contrari. Un voto che ha profondamente spaccato il centrosinistra.

Alì, il voto in consiglio comunale

Nonostante fino all’ultimo gli “sherpa” della giunta Giordani abbiano cercato la ricomposizione, alla fine a votare contro sono stati 5 consiglieri di maggioranza: le due consigliere di Coalizione civica ovvero Marta Nalin e Chiara Gallani, Anna Barzon del Pd e i consiglieri della lista Giordani Luigi Tarzia e Valentina Battistella. Nonostante nei mesi scorsi sia sempre stato schierato contro il progetto, alla fine il consigliere del Pd Alessandro Tognon ha preferito non partecipare al voto. Ad abbandonare l’aula sono stati anche Francesco Peghin e Davide Meneghini e anche questo alla fine ha contribuito all’approvazione della delibera.

La posizione di Coalizione civica

Questa mattina, 28 maggio, a rivendicare con orgoglio il no all’intervento promosso dal gruppo Alì è stata Coalizione civica. «La scorsa notte, con 15 voti favorevoli e 12 contrari, il consiglio comunale ha approvato il progetto dell’Hub Alì – ha spiegato in una nota il popolo arancione - Le consigliere di Coalizione Civica hanno votato con convinzione no, confermando la posizione contraria che, insieme a tutta Coalizione , hanno sempre espresso in questi anni. La nostra battaglia, a fianco dei comitati di Granze di Camin e di tutta la cittadina, ha prodotto alcune migliorie al progetto che rivendichiamo come risultato della nostra lotta, ma non ha cambiato l’essenza di un progetto dannoso, che sacrifica suolo vergine nell’esclusivo interesse del privato. Continueremo a lavorare per cogliere ogni possibilità di mitigare l’impatto del nuovo hub ed a vigilare sulla effettiva realizzazione delle compensazioni previste».

Canella: « Analizzeremo le modifiche inserite nella delibera »

«Preso atto del voto favorevole espresso dal Consiglio Comunale relativamente al progetto di ampliamento dell’hub logistico di via Svezia, l’azienda comunica che analizzerà in maniera approfondita le modifiche inserite nel testo finale della delibera da parte dell’Amministrazione comunale - ha commentato questa mattina Gianni Canella, presidente di Alì spa - L’ambizione di Alì resta quella di realizzare un progetto innovativo dal punto di vista della sostenibilità e dare un contributo fattivo allo sviluppo green della zona industriale di Padova. Alì continuerà a lavorare per la crescita dei territori dove opera con la consueta attenzione per le persone e per il contesto ambientale e sociale dove vivono».