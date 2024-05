Monselice, Tesla va dritta a una rotatoria e centra un'Audi con tre ragazzi a bordo. Auto distrutte, ma nessun ferito

MONSELICE - Attimi di paura a Monselice, dove alle 23 di lunedì 27 maggio si è verificato un grave incidente. Il fatto è avvenuto in via Valli, in prossimità del sottopassaggio della ferrovia Padova-Bologna. In quel momento, una berlina Audi su cui viaggiavano tre ragazzi della zona era sopraggiunta da via Sottomonte e si era immessa regolarmente nella rotonda. Da via Petrarca, però, stava arrivando una Tesla bianca condotta da un uomo che, al posto di percorrere correttamente nella rotatoria, è andato dritto. L'impatto tra le due automobili è stato inevitabile. La Tesla ha proseguito senza controllo la sua corsa, impattando contro il marciapiede a una decina di metri dal punto dell'impatto e abbattendo alcuni segnali stradali. Entrambe le auto hanno riportato gravi danni. Fortunatamente, nessuno si è fatto male e non è stato necessario l'intervento dei sanitari. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Abano Terme, che hanno effettuato i rilievi di rito e deviato il traffico.

