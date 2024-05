SELVAZZANO (PADOVA) - Imbrattati i cartelloni elettorali del candidato sindaco Claudio Piron sostenuto dalla lista "Selvazzano Insieme", "Futuro Green" e dal Partito Democratico. Unanime è stata la condanna del gesto vandalico da parte di tutti gli altri sfidanti alla poltrona di primo cittadino di Selvazzano. Ieri mattina a Feriole su alcuni manifesti di Piron è apparsa una scritta in vernice nera che ironizza sul cognome del candidato.

Cartelloni imbrattati

«Ancora atti di inciviltà contro la libertà di pensiero e la partecipazione - ha detto la coalizione di Piron - non si fermano le intimidazioni, è nostra responsabilità denunciare. Una violenza contro la democrazia, la peggiore delle situazioni che un Comune che va al voto possa subire, tanto più dopo un anno di commissariamento e la sospensione di ogni attività». Un gesto vandalico in piena campagna elettorale, in vista del voto che si tiene fra due settimane, che ha raccolto la totale disapprovazione da parte degli sfidanti. «Esprimiamo la netta condanna di questo atto vandalico nei confronti di un nostro avversario politico - ha detto Marco Destro candidato di "Noi per Selvazzano" - Invitiamo i cittadini a comportarsi in maniera responsabile e rispettosa nei confronti di tutti i candidati politici».

«A nome mio e di tutte le liste che mi sostengono, esprimo ferma e assoluta condanna per questo tipo di comportamenti incivili e antidemocratici - ha commentato il candidato del centrodestra Mariano Fuschi - Tutta la nostra solidarietà al candidato Claudio Piron, che ha come gli altri il diritto di esprimere in serenità le proprie idee e proposte». Sulla stessa linea anche le due candidate sindaco Giovanna Rossi con la sua colazione formata da tre civile Lega e Udc e dalla candidata Ornella Sabbio di Coalizione Riformista. «Una voce unica da parte di tutte le liste che rappresento e naturalmente a mio nome - ha detto la candidata Rossi - condanniamo senza se e senza ma questo modo vile di fare campagna elettorale, scagliato contro il candidato Claudio Piron. Solidarietà massima contro questi gesti incivili e inqualificabili».

«Esprimiamo la più viva condanna per questi atteggiamenti di scorrettezza politica che non appartengono alla storia della nostra città - ha commentato la candidata Sabbion - Solidarietà al candidato Piron da parte mia e dei candidati consiglieri della mia lista».