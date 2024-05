Maltempo. La pioggia spacca in due il Veneto: 200 millimetri su monti e pedemontana. E stasera sono previsti nuovi rovesci

Maltempo. Veneto spaccato in due dalla pioggia che ha flagellato anche ieri la regione con punte di 210 millimetri di acqua caduti a Seren del Grappa nel Bellunese e più di 192 millimetri registrati alla stazione di Molini nel Comune di Laghi (Vicenza), 129 a Crespano del Grappa (Treviso), 122 a Col di Prà (Taibon Agordino) e 120 sull'altopiano di Asiago.

Ed è proprio nella fascia montana e pedemontana veneta tra Vicenza (situazione critica a Marostica e Sandrigo), Verona (evacuate decine di persone a Dolcè), Padova, Belluno e una parte del Trevigiano che si è concentrata la pioggia in una giornata ancora critica col Muson sotto osservazione.

E c'è il rischio di frane.

A essere risparmiata quasi del tutto la parte orientale della regione, solo un isolato temporale nel Rodigino

Per oggi e domani il tempo dovrebbe migliorare ma si segnala la dichiarazione dello stato di allarme (allerta rossa) per criticità idrogeologica nel bacino del Basso Brenta Bacchiglione con l'arrivo della piena. Preallarme (arancione) invece nei bacini dell'Adige-Garda e Monti Lessini e dell'Alto Brenta Bacchiglione Alpone, stato di attenzione (giallo) nel resto del Veneto.



«Al momento e per fortuna non ci sono i presupposti di un'alluvione, non siamo nella stessa situazione della scorsa settimana. Ma il territorio è provato dalle precipitazioni dei giorni scorsi. Anche stavolta nel Vicentino abbiamo aperto i bacini di laminazione di Caldogno, Montebello, Orolo e nel Veronese quello della Colombaretta. Senza questi bacini saremmo di fronte ad allagamenti diffusi nel territorio e nelle zone cittadine - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto -. La situazione degli argini e della rete idrica locale è delicata: quella di Camposampiero, riparata in tempi record, dev'essere attenzionata. I tecnici della Regione stanno seguendo con particolare attenzione il Muson dei Sassi, i cui livelli sono preoccupanti. Stiamo monitorando alcuni allagamenti e tracimazioni specie nel territorio di Vicenza e di Verona. Ringrazio tutti coloro che in queste ore sono sul territorio per assistere la popolazione e garantire la sicurezza, in condizioni non certo facili».

«I livelli dei corsi d'acqua sono saliti e stiamo monitorando soprattutto gli argini messi sotto pressione dalla serie di perturbazioni - ha rilevato la Protezione Civile veneta -. Abbiamo rilevato alcune situazioni critiche a Marostica dove c'è stata una piccola rotta come a Sandrigo, e lungo l'Avenale ad Asolo e Castelfranco, a Villaverla sul Timonchio e lungo il Muson a Camposampiero. Il peggio dovrebbe comunque essere passato». Il maltempo in Veneto preoccupa anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana: «Seguo con la massima attenzione l'evolversi della situazione in vasta parte del Veneto. Grazie a Vigili del fuoco, Protezione civile e volontari per i loro tempestivi interventi».



Le previsioni meteo di Arpav per oggi e domani indicano che il tempo in Veneto «rimarrà ancora instabile, ma con precipitazioni comunque più irregolari, discontinue e di entità assai minore»

«Ancora possibili dei rovesci e temporali, e non si esclude qualche fenomeno localmente intenso». Nella zona del Basso Brenta-Bacchiglione permane uno stato di "allarme" per rischio idraulico limitatamente al fiume Fratta. Preoccupa anche il Sile nella zona di Roncade. Preallarme per il transito della piena sulla zona del Delta del Po, a valle di Cavanella.