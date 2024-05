L'Università di Padova premiata per la partecipazione al programma Erasmus Mundi

PADOVA - L'Università di Padova è stata premiata, a Bruxelles, con un Institutional award e il Best poster award per la partecipazione al programma Erasmus mundus. Il riconoscimento è stato dato in occasione del 20/o anniversario del programma Erasmus Mundus, l'iniziativa della Commissione europea che prevede l'erogazione congiunta di master (equivalenti ai corsi di laurea magistrale in Italia) in collaborazione con partner internazionali, concepiti e realizzati congiuntamente da un gruppo di istituti di istruzione superiore.

L'Università di Padova è stata insignita di un Institutional award perché rientra tra le 10 istituzioni che partecipa al programma Erasmus Mundus da più tempo. Il premio è stato consegnato dalla Commissione europea al Plaza Hotel di Bruxelles e a ritirarlo è stata Mara Thiene, delegata ai Joint degree e ranking internazionali dell'Università di Padova, che ha preso parte al panel relativo agli impatti istituzionali degli Erasmus Mundus.