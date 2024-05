Meteo in Veneto e Fvg, le previsioni. Nuova ondata di maltempo fino alla fine di maggio. In arrivo temporali, grandine e vento di Bora

Meteo in Veneto e Fvg. Dopo qualche giorno di sole e temperature estive, ecco in arrivo da martedì 28 maggio una nuova perturbazione temporalesca che interesserà maggiormente il Nordest e i rilievi lombardi. Nuova ondata di maltempo in arrivo, quindi, a Nordest.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica, con un aggiornamento valido dalle ore 16 di lunedì 27 maggio alle ore 0.00 di mercoledì 29 maggio dove si segnala, in particolare, l’innalzamento dell’allerta idrogeologica per temporali a gialla nei bacini del Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini; Po,Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; Basso Brenta -Bacchiglione.