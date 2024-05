Meteo previsioni in Veneto e Fvg, ondata di maltempo in arrivo: nelle prossime 48 ore temporali e nubifragi. Calano le temperature, raffiche di vento

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: un'intensa ondata di maltempo di matrice autunnale, originata dall'Atlantico, inizierà a farsi sentire su gran parte dell'Europa centro-occidentale, proseguendo per tutta la settimana. La perturbazione atlantica porterà rovesci molto intensi a Nordest, dove si potranno verificare non solo temporali ma anche nubifragi.

Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige nelle prossime 48 ore saranno interessate da una forte ondata di maltempo, con temporali, rovesci e nubifragi. In particolare, la prima ondata di maltempo caratterizzerà la giornata di mercoledì 15 maggio con temporali e rovesci semi-stazionari tra Vicentino e Padovano. Fenomeni che risulteranno anche a carattere di nubifragio con accumuli localmente fino a 100 mm. Piogge e rovesci che interesseranno anche il resto del settore con fenomeni più consistenti tra pedemontane e Alpi.

Nella giornata di giovedì 16 maggio una seconda ondata di maltempo interesserà nuovamente il Triveneto, ma con fenomeni che risulteranno intensi tra Veneziano, Bellunese e Trevigiano, con accumuli prossimi ai 100 m. Da venerdì atteso un graduale miglioramento.