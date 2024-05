PADOVA - Aveva aiutato tante pazienti a combattere contro il cancro, e anche lei ha tentato strenuamente di sconfiggere la neoplasia che l'aveva colpita. Ha lottato fino a sabato sera quando è spirata. Lo Iov è in lutto, infatti, per la scomparsa della dottoressa Samantha Serpentini, psiconcologa, dirigente psicologo della Breast Unit dell'Istituto Oncologico Veneto. Aveva 51 anni e i funerali verranno celebrati oggi alle 16 nella chiesa di Santa Sofia, dove spesso si fermava rincasando dal lavoro. Lascia il marito Charly, i figli Vincent e Vassily, i genitori e la sorella Debora.

Originaria di Teramo, aveva studiato Psicologia Clinica al Bo e poi alla Bocconi School of Management, e prima di approdare all'ex Busonera aveva lavorato all'Azienda Ulss 7 Pedemontana. «La dottoressa Serpentini - ha osservato il direttore generale Giusi Bonavina - era in prima linea per supportare con dedizione e professionalità i pazienti dell'Istituto aiutandoli ad affrontare il difficile percorso oncologico anche dal punto di vista del benessere psicologico. Il suo impegno instancabile era rivolto anche alle famiglie e ai caregiver per offrire comprensione e conforto nel difficile ruolo che essi ricoprono. Inoltre ha contribuito in modo significativo alla ricerca e allo sviluppo di programmi di supporto psicologico innovativi, anche interfacciandosi e collaborando con le numerose associazioni di volontariato presenti allo Iov». Commosso pure il ricordo delle colleghe, le quali hanno evidenziato che ha messo in pratica le strategie condivise con le pazienti: «Nel nostro lavoro si insegna e si impara», ripeteva spesso.