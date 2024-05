CASTELFRANCO (TREVISO) - Un milione e 500mila euro. È questa la richiesta danni al patrimonio pubblico avanzata dal Comune di Castelfranco. Una cifra che, come dichiarato dal sindaco Stefano Marcon, riguarda unicamente le infrastrutture pubbliche, mentre i privati dovranno ancora aspettare l’apertura da parte del Governo dei fondi dedicati. Nell’attesa che la politica metta in moto la macchina dei rimborsi, emerge ancora una volta la solidarietà dei cittadini di Castelfranco (e non solo) nell’aiutare commercianti ed esercenti a ripartire. Se nei giorni scorsi si sono viste schiere di volontari e volontarie all’opera per svuotare cantine, scantinati, magazzini invasi dal fango, così come riempire sacchi di sabbia pronti per nuove emergenze, ora l’aiuto arriva grazie alla tecnologia. Sono diverse le attività che hanno aperto una raccolta fondi tramite la piattaforma “Gofundme”, permettendo a tutti di donare denaro, indipendentemente dalla cifra, scegliendo anche di rimanere anonimi.

In ginocchio

Dopo la libreria Massaro, una delle attività più duramente colpite, è il caso del vicino salone Lo Stile, a pochi metri dal torrente Avenale, che la sera del 16 maggio ha inondato il magazzino del negozio, specializzato anche in tricologia, problemi di cute e capelli. Sono finiti sotto un metro e mezzo d’acqua e fango numerosi prodotti e attrezzature, per un danno ingente di decine di migliaia di euro. La titolare Linda Gallo ha perciò aperto la raccolta fondi, ponendo come primo traguardo la cifra di 13mila euro: «Ho ricevuto tanti abbracci affettuosi di solidarietà e ringrazio dal cuore per il conforto ricevuto. Ora però avrei bisogno di poter passare dalla solidarietà affettiva alla solidarietà effettiva». Un aiuto che non deve necessariamente economico: anche fissare un appuntamento al salone, per poter lavorare di più, può aiutare. A poca distanza dal salone Lo Stile, anche il cinema Hesperia, multisala storico di Castelfranco, attivo dal 1956, ha subito il danneggiamento dei quadri elettrici e del sistema di climatizzazione. Nonostante le avversità, il cinema ha riaperto i battenti venerdì scorso, chiedendo tuttavia - sempre attraverso la “Gofundme” - un aiuto a tutti coloro che desiderano supportare un punto di aggregazione per grandi e piccoli. Le piogge dei giorni scorsi non hanno danneggiato solamente le attività in città. Molte anche le abitazioni e le aziende agricole colpite dal violento nubifragio, con gravi danni a strutture, alle abitazioni, alle colture agricole, ai mezzi di lavoro e alle autovetture.

Il sostegno

Per offrire un rapido aiuto ai soggetti danneggiati, la Banca di credito cooperativo Veneta e la Banca delle Terre Venete hanno promosso congiuntamente un’azione di pronto sostegno, decidendo di aumentare a 60 milioni il plafond per il ripristino dei danni causati dalle avversità atmosferiche e dall’emergenza maltempo. Con la scadenza fissata al 31 dicembre 2024, il plafond permetterà l’erogazione di finanziamenti agevolati per i soci e i clienti delle due banche, che potranno recarsi in qualsiasi filiale con un’autocertificazione scritta con la descrizione puntuale dei danni subiti e la relativa stima di costo di ripristino, con preventivi a supporto. «L’intervento delle due banche è tempestivo e mirato per dare sollievo a quanti hanno subito danni dalla recente ondata di maltempo - affermano i direttori generali Leopoldo Pilati ed Eugenio Adamo - Per venire incontro ai nostri soci abbiamo azzerato spese di istruttoria, spese di incasso rata e spese di penale per rimborso anticipato, sostenendo imprese e famiglie clienti con tassi particolarmente agevolati».