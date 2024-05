SANTA GIUSTINA (BELLUNO) - Una coppia di lupi che scorrazzano vicino alla statale, in località Santa Giustina, sono stati avvistati oggi verso le 17.30. In seguito, «I due esemplari sono scesi verso località Fant - racconta un passante - ed è già la seconda volta che li vedo in un anno». La presenza del lupo è un'ennesima conferma nella zona di Valbelluna, una delle aree del bellunese più frequentate da questi animali.

Video di Federico Da Col