Elezioni a Vittorio Veneto. Campagna elettorale al veleno tra manifesti imbrattati e frecciatine: «Attacchi inaccettabili»

VITTORIO VENETO (TREVISO) - «Un volantino con quelle accuse non me lo aspettavo: un’uscita inopportuna. Mi sarei però atteso – afferma il candidato sindaco leghista Giovanni Braido – che l’altra sera, in consiglio, il vicesindaco Gianluca Posocco e l’assessore Antonella Caldart si fossero almeno dissociati da quel volantino, ma così non è avvenuto.

E devo dire che non hanno fatto una bella figura».

La polemica

Continua a far parlare, e a dividere, il volantino diffuso all’indomani del consiglio comunale della settimana scorsa che ritrae Mirella Balliana, candidata sindaco per la coalizione di centrosinistra, e i leghisti Giovanni Braido e Giancarlo Scottà definiti “Gli irresponsabili” e, a seguire, il testo “Lega, Pd e alleati affossano progetti preziosi pur di mettere in minoranza la giunta. Ora ci facciano proposte alternative”, volantino firmato da Vittorio Veneto in Azione che candida cinque suoi esponenti all’interno della lista civica Gianluca Posocco Sindaco. «Sul volantino è stata messa la faccia di Braido, che non è un consigliere comunale e dunque non era presente in aula, a meno che qualcuno non sapeva già cosa avesse votato» annota il segretario della Lega Roberto Parrella. Il centrosinistra, Pd e Rinascita Civica, ha preferito una risposta istituzionale a quel volantino, condannandolo duramente mercoledì sera in aula. «Noi abbiamo deciso di non rispondere con gli stessi mezzi utilizzati con il volantino e i post, perché politica è assumersi responsabilità – commenta la candidata sindaco Mirella Balliana, ritratta nel volantino - Ad esempio, quando una giunta sa di non avere la maggioranza in aula, si impegna a trovare un compromesso per portare avanti le cose necessarie aprendo un confronto». «Un attacco scomposto, volgare e strumentale – commenta Enrico Padoan capolista della civica Mirella Balliana Sindaco - Balliana è stata definita “irresponsabile” per aver rifiutato di votare un irricevibile, nel merito e nel metodo, pacchetto di variazioni di bilancio nel corso del penultimo consiglio. A questi attacchi, si è scelta la risposta nelle sedi istituzionali, mettendo a nudo la strategia vittimistica e propagandistica tentata senza successo dalla giunta uscente. Auspichiamo che la campagna elettorale sia animata da un confronto franco e trasparente». Dello stesso avviso il candidato sindaco Braido: «Questa non è critica politica, perché Azione ha messo sul suo volantino una persona che per 15 anni non ha fatto amministrazione e che non è in consiglio comunale e la sua unica pecca è fare il candidato sindaco, ma fare il candidato sindaco non corrisponde a fare attività consiliare».

Imbrattati i manifesti di Posocco

Nel frattempo sono stati imbrattati altri manifesti del candidato sindaco Gianluca Posocco. «Se questo è un modo dei ragazzi per protestare ben venga! Certo, mi dispiace, ma se si limita a questo lo accetto – afferma Posocco -. In questi giorni stanno arrivando tanti stimoli dai ragazzi attraverso i questionari anonimi: sono arrabbiati e lamentano la chiusura dei cittadini più adulti». Posocco ha anche replicato a chi, il 25 aprile, ha rilanciato via social una sua partecipazione, 11 anni fa, ad un incontro organizzato da Casapound: «Più volte ho ribadito la mia lontananza da questo gruppo. Negli anni mi sono allontanato anche dalla Lega che in diverse occasioni ha dimostrato chiari segnali di essersi spostata molto "a destra". Ma evidentemente qualcuno non vuol sentire e continua, per screditarmi, a pubblicare questa foto in rete».

Verso le elezioni, gli appuntamenti

Tra i prossimi appuntamenti, il 2 maggio alle 20.30 nello spazio Mavv di via del Gelsolino la candidata Balliana incontra gli abitanti di Meschio per parlare del futuro del quartiere, mentre il 4 maggio Braido alle 11 ha organizzato, al bar Veronica delle piscine, un incontro incentrano sull’impianto natatorio. «La piscina sarà nel primo piano opere pubbliche per un rilancio a livello nazionale» afferma.