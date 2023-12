Ciclabili, verde, case: arriva il finanziamento della Regione e la Grande Treviso è sempre più vicina

TREVISO - «Abbiamo fatto un passo indietro, come singoli Comuni, per farne dieci in avanti tutti assieme. La scelta di ragionare come un’unica grande comunità ci ha portato a un risultato che da soli non avremmo potuto ottenere. C’era molto scetticismo sulla Grande Treviso. Ora, invece, iniziamo a realizzare i progetti». Il sindaco Mario Conte non potrebbe essere più soddisfatto. La Regione ha approvato il piano di sviluppo urbano sostenibile che porta in dote un finanziamento complessivo di oltre 18,7 milioni. La novità sta nel fatto che è condiviso. Questi soldi permetteranno di realizzare 9 progetti nei comuni dell’area urbana: Treviso, Carbonera, Paese, Ponzano, Preganziol, Villorba, Quinto, Casier e Silea. Senza scordare la partecipazione di Mom, Ater e Israa di Treviso. «Il 90% delle opere verrà direttamente usato dalle quasi 200mila persone che vivono nell’area urbana di 240 chilometri quadrati - specifica il vicesindaco Alessandro Manera - inizialmente avevamo stimato un finanziamento di 12 milioni. Ma alla fine verranno realizzate opere per oltre 18 milioni: quasi 16,4 milioni di finanziamento regionale più 2,3 milioni di cofinanziamento».