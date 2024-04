VILLORBA (TREVISO) – Ruba lo skateboard a un ragazzo, ma viene fermato poco dopo dai carabinieri. Non ha fatto molta strada il ladro che sabato pomeriggio, 29 aprile, ha colpito allo skatepark di via della Libertà.

La vittima del furto ha denunciato subito il furto ai carabinieri. I militari si sono messi sulle tracce della "manolesta" e in breve tempo hanno chiuso il cerchio su un 29enne moldavo. Il giovane è stato rintracciato in piazza Aldo Moro, a Lancenigo. E' stato denunciato per ricettazione.