GIAVERA (TREVISO) - Di sabato sera andava in giro con due coltellacci nascosti in auto: 28enne denunciato. Il giovane è incappato nella rete dei controlli stradali dei carabinieri. Una pattuglia lo ha fermato a Giavera del Montello: la patente, assicurazione e gli altri documenti erano in regola. Anche l'alcoltest era a posto sicché per un momento l'automobilista si era illuso di riprendere la marcia indenne.

Invece, perquisendo l'auto, i militari hanno trovato due coltelli lunghi quasi 20 centimetri di cui il proprietario non ha saputo giustificare il possesso. Così è scattata la denuncia per porto abusivo di armi e le lame sono state sequestrate. Sempre più spesso le forze dell'ordine sorprendono cittadini armati di coltelli di tutti i tipi: dai modelli da cucina a quelli a serramanico. Una tendenza inquietante che purtroppo sta dilagando anche fra i giovanissimi.