Elezioni regionali in Veneto. Matteo Salvini: «Per il dopo-Zaia ho già in mente 10 nomi». E tramonta definitivamente l'ipotesi terzo mandato

Matteo Salvini, mentre gli alpini sfilano a Vicenza, archivia il caso Luca Zaia e chiude la questione terzo mandato. La Lega per il prossimo candidato governatore guarda altrove: «Ho già una decina di nomi in mente», assicura. E spiega anche perché il capitolo deve considerarsi chiuso: «Il terzo mandato, che continuo a ritenere sia una cosa intelligente sia per i sindaci che per i governatori bravi, l'abbiamo proposto e votato solo noi della Lega. L'hanno bocciato tutti. Cosa devo fare, continuare a fare la stessa proposta e votarmela da solo? Il Pd è contro, Fratelli d'Italia è contro, i Cinquestelle sono contro, Forza Italia è contro, non è che posso riproporre a me stesso sempre la stessa roba». Si volta pagina insomma.