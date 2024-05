Brutto incidente in A4, l'elicottero atterra in mezzo all'autostrada per recuperare un ferito grave Video

DOLO - Attorno alle ore 11.15 di oggi, domenica 12 maggio, tre auto sono state coinvolte in un tamponamento lungo la A4, al km 373 est (direzione Trieste), subito dopo l'area di servizio di Arino Est. Ferita in modo grave una persona, per cui si è reso necessario il trasporto in elisoccorso all'ospedale che è atterrato in mezzo all'autostrada.