Ruba un'auto e uno zaino fuori dall’osteria: le videocamere riprendono tutto, è caccia al ladro

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Ruba un’auto e uno zaino all’esterno dell’osteria, mentre gli avventori stavano consumando l’aperitivo serale, e si dilegua. Ma le telecamere hanno ripreso ogni suo movimento e ora le immagini, assieme a una circostanziata denuncia, sono già nelle mani dei carabinieri di Pieve di Soligo.

I FATTI

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì nel parcheggio dello storico e frequentatissimo Bar Osteria Feltracco, conosciuto anche come “Alla Teliera” sito lungo la strada provinciale, ai confini tra Pieve di Soligo e Sernaglia della Battaglia. Erano circa le 18 quando un anziano cliente del bar, dopo aver bevuto un caffè con gli amici, esce nel parcheggio antistante il locale per salire sulla sua vettura, una Citroen C3 di colore nero, per fare ritorno a casa. Ma dopo un attento controllo del piazzale, si accorge che la sua vettura era sparita. Incredulo e preoccupato, rientra nel locale a raccontare il fatto ai titolari e ai numerosi clienti presenti come ogni giorno per l’immancabile aperitivo serale. Tutti escono alla ricerca della vettura, pensando in un primo momento che fosse stato lo scherzo di un buontempone ma, dopo alcuni minuti, un altro cliente si accorge che era sparito anche lo zaino che aveva lasciato incustodito nel cestino della sua bicicletta, con dentro diversi oggetti personali di valore. A questo punto il titolare Mauro Feltracco decide di controllare le registrazioni della videosorveglianza e rileva subito la presenza di un uomo sui 40-45 anni vestito con un giubbetto nero, un berrettino blu con la scritta Italia, una felpa scura con tre righe frontali bianche, capelli e barba lunghi e neri. Tutti gli spostamenti del ladro, tra cui il tentativo di rubare le auto del proprietario parcheggiate nel garage dell’abitazione e i due furti andati a buon fine, sono stati registrati e si vedono chiaramente nei filmati che, assieme alla denuncia, sono stati consegnati ai carabinieri per le indagini del caso. Le immagini registrate sono molto limpide e il malvivente sembra facilmente riconoscibile, soprattutto se a suo carico ci sono già precedenti di furto, ma spetta ora ai militari dell’Arma scoprire chi sia, rientracciare auto e zaino e dare un nome e un volto al malvivente.

IL PRECEDENTE

Non è la prima volta che la famiglia Feltracco viene presa di mira dai ladri. Qualche anno fa mentre la famiglia stava cenando in cucina, al piano superiore del locale, i ladri hanno tentato di introdursi in casa. Sentendo degli strani rumori pervenire dal soggiorno, i titolari sono andati a controllare scorgendo in controluce la sagoma di tre persone incappucciate che tentavano di sfondare l’infisso della finestra. Accese tutte le luci e gridando a squarciagola sono riusciti ad attirare l’attenzione degli avventori del bar al pianoterra costringendo così i banditi alla fuga.

Non contenti i ladri sono tornati alla stessa ora anche la sera successiva, sempre senza successo, ma almeno sono stati ripresi dalle telecamere.