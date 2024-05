La banda del foro svaligia quattro case: «Ci siamo trovati i ladri davanti, abbiamo urlato»

GODEGA (TREVISO) - Raffica di furti a Pianzano. Quattro sono le abitazioni che sono state prese di mira dai ladri proprio mentre i proprietari erano all'interno. I banditi hanno pure colpito un cagnolino con una pedata, perchè si era messo ad abbaiare visto la presenza di estranei. Il tutto è avvenuto poco dopo le 21 nella frazione di Pianzano, dal centralissimo viale Vittorio Veneto, passando per via dei Pini e via Verdi. È un'area che può essere circoscritta in un raggio di 300 metri. Una famigliola era a passeggio con la bimba nel passeggino quando ha udito suonare una sirena d'allarme. «Pensavamo che fosse partito per errore – racconta S.C. - in realtà a farlo scattare erano i ladri in fuga».

I malviventi avevano appena colpito in una villetta in via dei Pini.

I COLPI ALLA FINESTRA

«Ogni sera – racconta M.S., il proprietario – mia moglie e io facciamo il giro dell'abitazione per attivare l'allarme perimetrale. Così è stato anche lunedì sera, erano circa le 21.30. Dopo il giro si siamo ritirati in salotto, quando abbiamo sentito dei colpi fortissimi a una finestra di una delle camere. I ladri, dopo aver alzato la persiana, avevano praticato il foro sotto la maniglia ma non erano riusciti ad aprirla e quindi si stavano accanendo contro l’infisso, riuscendo infine ad aprirlo. Una volta entrati nella camera da letto hanno arraffato una catenina e gli orecchini di mia moglie – prosegue M.S. - Noi ovviamente avevamo capito che erano entrati dei ladri in casa e non ci siamo azzardati ad aprire la porta della camera». Sono stati momenti terribili. «Ci siamo messi a urlare con quanto fiato avevamo in gola: andate via, andate via, abbiamo chiamato i carabinieri». Vista la mala parata i ladri sono nuovamente usciti dalla finestra per dileguarsi, sono stati visti da altri residenti, erano tre uomini, tutti molto atletici.

GLI SPOSTAMENTI

«Da via dei Pini – spiega S.C. che è un po' il referente delle attività spontanee di controllo che i cittadini hanno organizzato fra di loro – si sono spostati in via Verdi. Sono riusciti a entrate in altre due abitazioni, a ciò che mi consta sono in totale 4 le case dove sono entrati. Anche quella di una signora anziana. Qui non hanno trovato nulla da rubare ma le hanno messo sottosopra tutta l'abitazione, ovviamente la signora era spaventata. I carabinieri sono stati chiamati e sono arrivati nel giro di pochissimi minuti, con ben tre pattuglie. Il problema è che questi delinquenti si spostano veloci, con molta arroganza, non hanno timore di nulla. Abbiamo capito che uno fa da palo, mentre gli altri due agiscono. La zona era già stata colpita lo scorso autunno, quindi alcune settimane fa e ora lunedì sera. Sono sempre tre uomini, giovani, uno sul metro e ottanta, gli altri due un po' più bassi. Sono agilissimi, li hanno visti saltare come nulla fosse una siepe alta un metro e mezzo». I residenti sono molto preoccupati, soprattutto per la sfrontatezza con la quale questi ladri agiscono, incuranti del fatto che in casa vi siano delle persone. Adesso stanno cercando di proteggersi lasciando accese tutte le luci esterne alle abitazioni. Ma servirebbero le telecamere che in zona non ci sono.