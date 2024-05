TREVISO - A Treviso la scopertura sfiora il 60%, e a Conegliano si attesta al 50%. «La situazione è preoccupante, per non dire grave - ha affermato Antonello Maria Fabbro, ormai ex presidente del tribunale di Treviso (è andato in pensione lo scorso 2 maggio, ndr) - Al momento si riesce a far fronte alla mole di lavoro, ma le previsioni non sono buone». L’allarme riguarda i giudici di pace, ridotti a livello numerico già al di sotto del minimo per far fronte a un’eventuale emergenza che, nel caso specifico, riguarda banalmente un aumento dei contenziosi. I quali, al contrario dei timori legati a un’impennata di cause dopo il lockdown, dal 2021 sono rimasti pressoché stabili. «C’è un aspetto da non sottovalutare - continua Fabbro - la legge Cartabia ha aumentato le competenze dei giudici di pace, per cui in un futuro molto prossimo, se non già nel presente, il numero di procedimenti è necessariamente destinato ad aumentare. E se non ci saranno nuovi ingressi sarà fisiologica la dilatazione dei tempi per arrivare a una sentenza e l’incremento dell’arretrato».

I NUMERI

La pianta organica prevede, in provincia, la presenza in servizio di 13 giudici di pace: 9 a Treviso e 4 a Conegliano. Gli effettivi sono invece 6 compreso un part-time (che lavora quindi due giorni su cinque, ndr), che si traduce quindi in 5,4 giudici che ogni anno trattano in media 1.400 procedimenti a testa dei 7mila che vengono iscritti, con un arretrato prossimo allo zero. Il che significa che ogni giorno un giudice di pace definisce tra i 7 e i 9 contenziosi. Stiamo parlando di cause che riguardano per la maggior parte dissidi condominiali, risarcimenti in seguito a incidenti stradali, rapporti tra proprietari e affittuari di immobili o liti per l’eredità. Se dal settore civile ci si sposta a quello penale le questioni di maggior rilievo riguardano invece reati come minacce, percosse, invasione di terreni, lesioni procedibili a querela, danneggiamento, diffamazione e appropriazione di cose smarrite. «I numeri, purtroppo, rendono l’idea del fatto che siamo arrivati al limite - sottolinea l’ex presidente del tribunale, che ha lasciato lo scettro al vicario Bruno Casciarri - Sperare di coprire l’intera pianta organica resterà purtroppo un sogno, ma mi auguro che a breve vengano coperti almeno quei due o tre posti che permettano di dare ai cittadini una riposta immediata alla loro richiesta di giustizia. Lascio infatti un tribunale senza residui di contrasti, di conflitti e di beghe interne. E confido di aver creato quel clima sereno tra magistrati e personale amministrativo che, nell’ombra, fa funzionare la “macchina”. Ho sempre pensato che il nostro compito è quello di decidere dopo aver ascoltato. Cioè mettersi a servizio, ripeto, della popolazione che chiede risposte».

IL SERVIZIO

La provincia di Treviso, come attestato dai report dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, nel 2023 ha registrato nel settore civile 12.605 procedimenti sopravvenuti e 13.125 definiti. Di questi, molti passano attraverso i giudici di pace che altro non sono che magistrati onorari a titolo temporaneo che hanno competenza in materia civile, amministrativa e penale per fatti lievi e di semplice valutazione. In loro aiuto, viste le esigue risorse, c’è stata nel corso degli ultimi anni anche la Curia Mercatorum, l’organismo che fa capo alla Camera di Commercio creato per dirimere le controversie attraverso la mediazione, un professionista terzo e neutrale che aiuta le parti a raggiungere un'intensa rispetto al problema sorto. Nel 2023 la Curia Mercatorum ha avviato infatti 544 procedure: nel 2017 erano 423, scese a 324 l'anno successivo, per poi registrare un picco nel 2021 (577). Numeri che di fatto hanno un effetto positivo di alleggerimento sulla già ingolfata macchina della giustizia civile.