Lutto nella Cgil: è morto a 59 anni Gabriele Serraglio, segretario della Fillea

TREVISO - Grave lutto nella Cgil di Treviso. A nemmeno un anno dall’elezione a segretario della Fillea si è spento, a causa di una malattia, Gabriele Serraglio, di 59 anni. Grande il cordoglio per i familiari e solidarietà da parte della Camera del Lavoro. «Non ha potuto portare a termine nemmeno il suo primo anno di mandato da segretario generale della Fillea Cgil che la malattia, veloce e implacabile, ce l’ha portato via» esprime il suo cordoglio il segretario generale della Cgil trevigiana Mauro Visentin.

IL CORDOGLIO

Il cordoglio arriva da più direzioni: da persona discreta, sempre disponibile, aveva attraversato con passo leggero, ma determinato e coerente, molti ambiti sociali, a partire dal mondo del lavoro fino alla politica, passando per l'ANPI e le battaglie locali, a fianco dei lavoratori ma anche dei tanti amici incontrati nel cammino. Il 31 maggio dello scorso anno, quasi all'unanimità era stato scelto come segretario della categoria dei lavoratori del legno e dell’edilizia, la Fillea Cgil, che ha oltre 5mila iscritti e che seguiva da tempo come delegato. Una sfida e una missione da portare avanti "senza indugi, coinvolgendo tutti", con coraggio, senza essere ciechi di fronte alle trasformazioni che l'economia e il territorio ci mettono sotto gli occhi ogni giorno. «La Fillea è rimasta orfana della sua guida - spiega Mauro Visentin -. Gabriele era un amico, un compagno leale, un collega stimato da tutti per il rigore e la passione per il lavoro.

La segreteria generale e la Camera del Lavoro tutta, nell’esprimere il più profondo cordoglio, si stringe con affetto ai famigliari di Gabriele».

IL PERCORSO

In Cgil Serraglio era entrato come delegato sindacale delle Industrie Cotto Possagno. Da anni, aveva l'abitudine di prendere un caffè nei bar, nella sua amata Cavaso, o poco più oltre, parlando con gli amici e con quanti erano nel locale, di politica e di attualità, sempre con rispetto delle persone e dei ruoli e ogni anno non mancava alla commemorazione dell'ANPI in Pian del Cansiglio. «Ci ha lasciati un grande Compagno e soprattutto un grande amico - spiega Rodolfo De Paoli, ex sindaco di Monfumo, oggi membro della sede ANPI di Asolo e Monfumo -. Ci mancherà il suo impegno sociale, sindacale e politico rivolto sempre a tutela dei lavoratori e delle persone più deboli e indifese. Le più sentite condoglianze e un forte abbraccio alla famiglia, anche dai Compagni della festa dell'Unità di Monfumo».

L’ULTIMO SALUTO

Serraglio, assistito fino alla fine con amore dai suoi cari, è deceduto stamattina, lasciando la moglie Antonella, i figli Eugenio e Laura. I funerali avranno luogo giovedì 2 maggio alle ore 10 nella Chiesa Arcipretale di Cavaso del Tomba, con la recita del Santo Rosario mezz'ora prima.