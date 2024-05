Altivole. Ragazzina di 16 anni scompare dopo il turno di lavoro al bar: ricerche in corso, anche in aeroporti e stazioni

ALTIVOLE (TREVISO) – Sedicenne scomparsa: ricerche in corso anche in aeroporti e stazioni. Ore di apprensione ad Altivole, dove una ragazza di 16 anni, di origine marocchina, è sparita nel nulla oggi, 12 maggio, dopo il turno di lavoro al bar.

I genitori la aspettavano a casa. Non vedendola rientrare e non riuscendo a contattarla al cellulare, ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Subito si è messa in moto la macchina delle ricerche: pattuglie dell'Arma e squadre di vigili del fuoco stanno setacciando Altivole, dove la ragazza abita insieme alla famiglia, e le località limitrofe. Il suo identikit è stato diramato a tutte le forze di polizia, anche nelle stazioni e negli aeroporti.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++