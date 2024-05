Treviso: morto Franco Prior, punto di riferimento della destra veneta

TREVISO – E’ morto Franco Prior, 81 anni, trevigiano, per dieci anni consigliere regionale tra le fila di Alleanza Nazionale. Lo ha trovato nel suo letto, nella casa di Treviso, il figlio Gianmarco che non riusciva a mettersi in contatto con lui.

LA STORIA

Di professione impresario edile, negli anni Novanta è riuscito ad emergere in un panorama politico ribollente come quello della Marca di quel periodo. Nel 1992, per il Movimento Sociale, ha sfiorato l’elezione al Senato. Per una notte ha cullato la gioia di approdare finalmente al Parlamento dopo anni di lotte politiche, ma il gioco dei resti ha cambiato in poche ore lo scenario e il suo seggio venne assegnato ai Repubblicani, che così elessero Luciano Benetton. Nel 1995 Prion venne invece eletto in Regione e ci rimase fino al 2005.