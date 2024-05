TREVISO La Marca apre le strade al Giro. Oggi il primo dei due passaggi. Nella Fiera di Primero-Padova, frazione per velocisti, 56 chilometri tutti trevigiani. Da Valdobbiadene (km 67,9 con traguardo volante) e Zero Branco (km 124,3) con l’Intergiro in Strada Ovest davanti alla Pinarello. Nel plotone un solo trevigiano, Andrea Vendrame. Ieri è salito sul Passo del Brocon allo stremo delle forze. Tappa durissima, selettiva e il 29enne di Santa Lucia di Piave strappa un 38° posto sotto a 16’49” dal vincitore, il giovanissimo tedesco Georg Steinhauser, nipote di Jan Ullrich.

Non è andato come speravi, Andrea, questo Giro d’Italia?

«Pensavo di fare meglio se devo essere sincero. Sono partito da Torino con le migliori intenzioni e anzi, avevo cerchiato un paio di tappe. Le avevo messe nel mirino. Quelle più adatte alle mie caratteristiche di passista. Ci ho provato a Rapolano e anche a Fano».

L’importante essere arrivati sul Passo del Brocon, tappa impegnativa con la doppia scalata al passo sopra Castel Tesino.

«Certamente. Come squadra abbiamo portato a casa una vittoria con Valentin Paret-Peintre da Pompei a Bocca della Selva quindi qualcosa di buono in questo Giro d’Italia abbiamo fatto. Puntavo certamente ad una vittoria di tappa. Ormai non credo di riuscirci».

Sei l’unico professionista trevigiano al Giro d’Italia.

«Eh si sono il portabandiera della Marca. Un vero peccato. E’ giusto che crescano anche altri corridori. Io sono passata già otto anni fa e dobbiamo far arrivare altri trevigiani al professionismo».

Vendrame cerca la vittoria da inizio stagione. Tanti i piazzamenti ma è ancora a secco di vittorie. In questo Giro era partito in grande forma.

«Lo scorso anno sono stato costretto al ritiro per una caduta. Quest’anno sono partito deciso. Sono uno che non molla. Ma Pogacar va davvero forte. Ho avuto anche una bronchite nel corso di questo Giro. Sono stato male e ora in fase di recupero ma ormai mancano solo tre tappe».

Oggi il Giro passerà per la “tua” Marca.

«E’ comunque un bel Giro, disegnato bene. E passare nella mia provincia tra la mia gente è sempre una grande emozione. Passerò per Ca’ del Poggio che è un po’ la mia seconda casa. So già che ci sarà tanta gente a salutarmi con il solito grande affetto. A partire dal mio fan club».

Nella tappa sulla Stelvio Vendrame era pronto a tutto.

«Cerco sempre di prepararmi al meglio. Ma effettivamente la situazione con la neve e il freddo era davvero improponibile. Per carità io seguo quanto fa il gruppo e la maggioranza dei corridori, ma rischiare giù dallo Stelvio in discesa in situazioni di pericolo non sarebbe stato giusto».

Resta il rammarico della mancata vittoria in una tappa come due anni fa a Bagni di Romagna. A Rapolano Terme poteva essere la sua occasione ma non è andata per il verso giusto. E così era accaduto un anno fa con il volatone sul lungomare di Salerno nella quale si era piazzato ottavo ma a causa della caduta allo sprint era stato costretto al ritiro. «Saluterò gli amici e tifosi per ben due volte in questo Giro sulle strade di casa visto che la tappa che arriva a Padova e quella che parte dall’Alpago transita per la maggior parte nella mia provincia. Il Grappa lo conosco bene, so come affrontarlo. Chissà magari qualcosa mi invento proprio quel giorno». Sono buoni comunque i risultati per Vendrame in questo inizio di stagione. Al Romandia ha ottenuto un secondo nella classifica a punti e due secondi nelle tappe di Salvan e Friburgo. E ancora prima un 5° e un 7° alla Tirreno-Adriatico nelle tappe con arrivo a S.Benedetto del Tronto e Gualdo Tadino. Ma gli bruciano ancora i due secondi al Laigueglia ma sempre alle spalle di un compagno di squadra. Intanto Vendrame lo attendiamo sul Grappa e di sicuro saprà stupirci.