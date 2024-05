L'auto perde aderenza per l'asfalto reso viscido dalla pioggia ed esce di strada: morto a 47 anni

UDINE - Un uomo, di 47 anni, è morto per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, 21 maggio, attorno alle 22.30, a Ruda (Udine) lungo la ex provinciale numero 8 di San Nicolò. Per cause al vaglio dei carabinieri di Palmanova, il veicolo su cui viaggiava la vittima ha perso aderenza - forse per il fondo della carreggiata reso viscido dalle forti piogge delle ultime ore - ed è finito fuori strada. Sul posto sono state inviate, dalla Centrale operativa regionale Sores Fvg, un'ambulanza e un'auto medica.