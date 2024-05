Maltempo. Il Muson dei Sassi torna a far paura: si è riaperta la falla a Rustega. Strade chiuse in tutto il Camposampierese

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Maltempo in Veneto, nuova ondata nel Padovano. Il Muson dei Sassi, oggi 21 maggio, è tornato a far paura e nella zona di Rustega di Camposampiero dove si è creata la falla lungo l'argine nella notte tra giovedì e venerdì 17 maggio, l'acqua sta riprendendo a fuoriuscire dall'area arginale.

Tutto il Camposampierese è in ginocchio. Le situazioni più critiche legate a questa annunciata seconda ondata di maltempo riguardano soprattutto i territori di Camposampiero, San Giorgio delle Pertiche, Borgoricco e Massanzago.

Il dettaglio: a Massanzago il sindaco Stefano Scattolin ha lanciato l'allerta segnalando che già alcune strade sono finite sott'acqua.

Stiamo parlando di via Cavinazzo e via Marconi Nord. Disponibili sacchi di sabbia per mettere in sicurezza le singole residenze e possibilmente evitare che i primi piani e gli scantinati possano finire invasi da acqua e fango. A Camposampiero il sindaco Katia Maccarone invita tutti i volontari a recarsi nel magazzino comunale di via Puccini a riempiere sacchi di sabbia. Viene inoltre invitata la collettività a mettere in sicurezza ai piani alti tutti gli oggetti di valore.

La Protezione civile è costantemente in circuito per verificare ogni singola zona e dove occorre, soccorrere le persone in difficoltà. A San Giorgio delle Pertiche il primo cittadino Daniele Canella invita tutti i residenti alla massima attenzione soprattutto in via Ferrata, Anconetta, Pinaffo, Marin e nelle zone di Torre di Burri, Pontecanale e quartiere Musicisti. Al momento sono state chiuse via Breda, via Piave, via Lardona, via Putachin, via Bregatei, via Punara bassa, via Montin e via Manesso. A Villa del Conte il sindaco Antonella Argenti ha comunicato che via Maso è stata temporaneamente chiusa. Sott'acqua anche vi Prai. Viene inoltre consigliato di evitare via Molino. La situazione, tuttavia, è al momento sotto controllo.