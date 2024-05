PORDENONE - Nei suoi 56 anni di vita Andrea Tomasi è riuscito, grazie alla sua grande cultura e dedizione, a diventare una figura di riferimento nel panorama musicale locale. Nato a Pordenone il 15 dicembre 1967, ha studiato con maestri del calibro di Carnelos, Vanzin, Nosetti, Rogg e Tagliavini. Dal 1992 è stato organista titolare e maestro della Corale del Duomo-Concattedrale di San Marco in Pordenone. È stato lui a fondare il coro femminile Harmonia e a lottare affinché la musica avesse sempre un ruolo di primo piano nelle celebrazioni e nella vita della città. Dove altri vedevano un accompagnamento accessorio, Tomasi vedeva un mezzo per accompagnare i fedeli verso quel Dio altrimenti troppo lontano per essere udito con chiarezza.

Si è specializzato in musica sacra e barocca, soprattutto in veste di accompagnatore di formazioni di ottoni. Ha inciso diversi dischi, sempre ben accolti dalla critica, come il suo esordio "Maniagolibero" (1996) e "Barocco" (2008) eseguito con l'Harmonie Brass Ensemble, oggi Tiepolo Barocca. È stato autore della "Guida agli organi della Diocesi di Concordia Pordenone" e membro della "Associazione per la Musica Sacra Vincenzo Colombo". È stato accompagnatore stabile della Società Musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone e membro del consiglio direttivo. In Italia e all'estero ha alternato l'attività concertistica sia come solista sia come accompagnatore di formazioni corali e orchestrali. Fino alla fine, nonostante le sue aggravate condizioni di salute, ha continuato a suonare in diverse ensemble, spinto da una passione che rende nobili e ci ricorda quanto è preziosa la vita.