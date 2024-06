Ucciso da una tonsillite acuta, campione del mondo di karate muore a 46 anni: addio a Loris Comparin

THIENE - Campione del mondo di Karate ucciso da una tonsillite acuta. Così è morto a 46 anni Loris Comparin che per 23 volte Campione Italiano, 3 volte Campione Europeo, 4 volte Campione Del Mondo e 2 volte Campione Intercontinentale nel Karate specialità Kumite (Combattimento). L'atleta era stato ricoverato per una forte tonsillite poi peggiorata in setticemina che dopo due settimane l'ha portato alla morte.

Comparin, residente ad Arsiero con attività da sempre a Thiene, lascia la figlia Gloria, il padre Oscar, la madre Giacomina, la sorella Mara e il fratello Nicola. Avrebbe compiuto 47 anni il prossimo 26 ottobre,

Sconvolto il presidente della Federazione italiana, Sean Henke, che è stato tra i primi a dare la notizia: «Da quando abbiamo sentito, come un fulmine a ciel sereno, del suo ricovero in ospedale, abbiamo sperato per giorni ad un miracolo, ma non è arrivato.

Oggi il mondo del Karate piange non solo un grande atleta, ma anche un grande uomo, onesto e dall’animo buono»