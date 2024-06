PORDENONE - La crisi che da tempo riduce i consumi e quindi gli incassi dei negozi in centro città e come se tutto questo non bastasse anche un cantiere che da anni chiude da Corso Vittorio Emanuele, la visione delle vetrine. E così un altro negozio storico di Pordenone tra poco chiuderà i battenti. Per sempre. Il tempo di terminare la grande svendita “svuota tutto” e Zeis, un negozio di abbigliamento di livello medio alto, uno dei segmenti che maggiormente sono centrati dalle difficoltà del commercio in questo periodo, abbasserà le serrande dopo anni e anni di onorato servizio.



ERA GYLFY

Era stato aperto intorno agli anni ‘80 e tra le prime a gestire l’attività che si trovava sempre il Corso Vittorio era stata la “signora Argentieri” molto conosciuta in città per la sua gentilezza e per i suoi modi affabili. Una ventina di anni fa il negozio ha cambiato nome, è entrato in una grande catena di marchi ed ha anche cambiato sito. Pur rimanendo sempre nel salotto buono della città si è trasferito sotto il palazzo Cattaneo Galvani - Sfreddo - Polesello dove ha continuato la sua attività avendo anche un discreto successo con l’inserimento di alcuni marchi di livello e alzando anche l’asticella dell’abbigliamento sia maschile che femminile anche se con un predominanza per i capi riservati alle donne.



LA DECISIONE

Da alcuni giorni sulla vetrina è apparso un grande manifesto: “tutto in saldo per chiusura attività”. Una decisione che ha colto si sorpresa parecchi pordenonesi. A gestire il negozio oggi è Donatella Mazzucato che da tempo manda avanti l’attività, non senza difficoltà anche perché la sua vetrina da tempo è oscurata dal cantiere messo in piedi per ristrutturare il negozio. «Si, è tutto vero - spiega - è stata una decisione aziendale, il negozio cesserà l’attività. Una volta trovata la data, cosa che ancora non è stata fatta, ma penso si tratterà ancora di alcune settimane, il tempo di terminare i prodotti in vendita, poi il negozio chiuderà. E non ci trasferiremo in altri siti della città, l’attività cesserà definitivamente».



IL CANTIERE

Ma oltre al calo di lavoro, il problema principale della chiusura è l’ingombrante cantiere per il recupero del palazzo che da troppo tempo chiude la visibilità della vetrina. «Cosa vuole che le dica - spiega la titolare dell’attività commerciale - oltre al resto c’è pure questo catafalco che ci ha chiuso tutta la vetrina. E pensare che quanto il cantiere è partito ci avevano assicurato che la chiusura della nostra visuale sarebbe avvenuta per un solo anno. Siamo già arrivati a tre anni abbondanti e ancora non c’è traccia del fatto che il cantiere possa essere smontato. Da qui la decisione aziendale di cessare l’attività». In effetti sul grande cartellone che esplicita i lavori si legge che il cantiere per la riqualificazione di palazzo Gottardo Galvani - Sfreddo Polesello è stato montato, con l’inizio dei lavori nel marzo del 2021. Non c’è, invece, segnata la fine dell’intervento, ma come è facile contare la copertura della vetrina va avanti da più di tre anni.



IL PASSAGGIO

Per la verità camminando sotto il portico si può ovviamente accedere all’ingresso del negozio, ma prima di tutto c’è buio che costringe la titolare dell’attività a tenere sempre accese le lampadine della vetrina anche durante il giorno accrescendo le spese e poi, salvo i giorni di pioggia, pochi passano sotto i portici, ma preferiscono camminare in centro strada da dove non si vede, ovviamente, la vetrina.