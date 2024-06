PREMARIACCO - L’ultimo video li immortala in un disperato abbraccio, terrorizzati e stretti le une all’altro, con il fiume ormai alle ginocchia. È un’immagine straziante, quella che in queste ore potrebbe purtroppo chiudere l’album fotografico delle vite di “Patry”, “Bia” e “Cristi”, tre ventenni uniti e traditi dalla passione per l’acqua. Uno sfondo che compare spesso nei loro ritratti: in posa sorridenti sull’argine di un torrente, sul lungomare, sulla sponda di un laghetto, felicemente inconsapevoli del loro imminente e ineluttabile destino.