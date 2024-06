Va lungo il torrente e non torna, 67enne trovato morto nell'acqua

TRISSINO - Il corpo di un pensionato di cui non si avevano tracce da ieri sera è stato trovato oggi lungo le rotte del fiume Guà, nel territorio di Trissino. La sua auto è stata trovata dai Vigili del fuoco vicino al greto del torrente Poscola in zona Castelgomberto (Vicenza), corso d'acqua che era a livello di guardia, a causa delle abbondanti precipitazioni della mattinata. Il 67enne secondo le ricostruzioni era solito frequentare la zona per passeggiare in quello che è un percorso di interesse storico e naturalistico-ambientale. I Vigili del fuoco di Arzignano e Vicenza, assieme ai Carabinieri sono stati impegnati fin da ieri sera nelle ricerche dopo aver individuato l'auto dell'uomo. A dare l'allarme il figlio dopo essersi accorto che il padre non era rincasato.

Ultimo aggiornamento: 17:47

